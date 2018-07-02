Бразилия одолела Мексику и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Бразилии переиграла команду Мексики в 1/8 финала чемпионата мира.

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Мексика

футбол

Встреча, проходившая в Самаре, закончилась со счетом 2:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.



Главным героем матча стал Неймар. Сначала он открыл счет на 51-й минуте, а на 88-й Неймар отдал передачу на Роберто Фирмино, которому оставалось просто послать мяч в пустые ворота.



В четвертьфинале сборной Бразилии предстоит играть с Бельгией или Японией. Этот матч пройдет сегодня позднее в Ростове-на-Дону.

