СМИ: «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за плагиата

Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу
«Евровидения-2018» в плагиате. Из-за этого проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой.
Как пишет издание Walla, представители Universal Music заявили, что песня, которую Барзилай исполнила на конкурсе, — плагиат на композицию Seven Nation Army группы The White Stripes. Отмечается, что звукозаписывающая компания уже направила предупредительное письмо авторам песни Toy Дорону Медали и Ставу Бегеру.
Издание подчеркивает, что подобное обвинение может грозить отменой проведения конкурса в Израиле, так как согласно его правилам все музыкальные композиции должны быть оригинальными. В случае же выявления плагиата победителя дисквалифицируют.
Напомним, Нетта Барзилай исполнила в финале «Евровидения-2018» песню Toy и стала победительницей конкурса. После ее победы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что следующий конкурс пройдет в Иерусалиме.
Однако в конце июня в СМИ появилась информация, что конкурс, возможно, перенесут на фоне международных разногласий, связанных с переводом из Тель-Авива в Иерусалим американского посольства. В Европейском вещательном союзе (ЕВС) исходят из того, что «Евровидение» — неполитическое развлекательное событие, поэтому, по информации газеты, представители ЕВС заявили израильской стороне, что предпочли бы, чтобы конкурс проходил не в Иерусалиме, так как в противном случае некоторые страны могут отказаться от участия.
Издание подчеркивает, что подобное обвинение может грозить отменой проведения конкурса в Израиле, так как согласно его правилам все музыкальные композиции должны быть оригинальными. В случае же выявления плагиата победителя дисквалифицируют.
Напомним, Нетта Барзилай исполнила в финале «Евровидения-2018» песню Toy и стала победительницей конкурса. После ее победы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что следующий конкурс пройдет в Иерусалиме.
Однако в конце июня в СМИ появилась информация, что конкурс, возможно, перенесут на фоне международных разногласий, связанных с переводом из Тель-Авива в Иерусалим американского посольства. В Европейском вещательном союзе (ЕВС) исходят из того, что «Евровидение» — неполитическое развлекательное событие, поэтому, по информации газеты, представители ЕВС заявили израильской стороне, что предпочли бы, чтобы конкурс проходил не в Иерусалиме, так как в противном случае некоторые страны могут отказаться от участия.
Комментарии