СМИ: Иерусалим может лишиться права на проведение «Евровидения»

Иерусалим в следующем году может не принять конкурс «Евровидение».
Как передает газета The Jerusalem Post, песенный конкурс, возможно, перенесут на фоне международных разногласий, связанных с переводом из Тель-Авива в Иерусалим американского посольства. В Европейском вещательном союзе (ЕВС) исходят из того, что «Евровидение» — неполитическое развлекательное событие, поэтому, по информации газеты, представители ЕВС заявили израильской стороне, что предпочли бы, чтобы конкурс проходил не в Иерусалиме, так как в противном случае некоторые страны могут отказаться от участия.
Как в свою очередь заявил министр культуры и спорта еврейского государства, если Израилю не удастся провести «Евровидение-2019» в Иерусалиме, то стране необходимо отказаться от проведения этого конкурса. Вместе с тем Иерусалим не сможет принять конкурс и по технической причине — в городе нет подходящей площадки.
Местная пресса сообщает, что с большой долей вероятности «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве, так как на его территории находится единственный концерт-холл, отвечающий всем требованиям. Отмечается, что окончательное решение по месту проведения «Евровидения» будет принято не позднее сентября этого года.
Как в свою очередь заявил министр культуры и спорта еврейского государства, если Израилю не удастся провести «Евровидение-2019» в Иерусалиме, то стране необходимо отказаться от проведения этого конкурса. Вместе с тем Иерусалим не сможет принять конкурс и по технической причине — в городе нет подходящей площадки.
Местная пресса сообщает, что с большой долей вероятности «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве, так как на его территории находится единственный концерт-холл, отвечающий всем требованиям. Отмечается, что окончательное решение по месту проведения «Евровидения» будет принято не позднее сентября этого года.
Комментарии