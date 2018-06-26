    СМИ: Иерусалим может лишиться права на проведение «Евровидения». Евровидение, Израиль, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: Иерусалим может лишиться права на проведение «Евровидения»

    СМИ: Иерусалим может лишиться права на проведение «Евровидения»

    комментировать

    СМИ: Иерусалим может лишиться права на проведение «Евровидения»

    СМИ: Иерусалим может лишиться права на проведение «Евровидения»

      Иерусалим в следующем году может не принять конкурс «Евровидение».

      Как передает газета The Jerusalem Post, песенный конкурс, возможно, перенесут на фоне международных разногласий, связанных с переводом из Тель-Авива в Иерусалим американского посольства. В Европейском вещательном союзе (ЕВС) исходят из того, что «Евровидение» — неполитическое развлекательное событие, поэтому, по информации газеты, представители ЕВС заявили израильской стороне, что предпочли бы, чтобы конкурс проходил не в Иерусалиме, так как в противном случае некоторые страны могут отказаться от участия.

      Как в свою очередь заявил министр культуры и спорта еврейского государства, если Израилю не удастся провести «Евровидение-2019» в Иерусалиме, то стране необходимо отказаться от проведения этого конкурса. Вместе с тем Иерусалим не сможет принять конкурс и по технической причине — в городе нет подходящей площадки.

      Местная пресса сообщает, что с большой долей вероятности «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве, так как на его территории находится единственный концерт-холл, отвечающий всем требованиям. Отмечается, что окончательное решение по месту проведения «Евровидения» будет принято не позднее сентября этого года.

      Новости по теме

      Кризис из-за Иерусалима

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru