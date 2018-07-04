Онищенко призвал устроить «прочуханку» АЗС с недоливом

Геннадий Онищенко призвал проверить сообщения о том, что на российских заправках массово недоливают топливо.
По мнению экс-главы Роспотребнадзора и депутата Госдумы, владельцев АЗС, уличенным в недоливе, необходимо наказывать, а водителям — объявлять бойкот таким заправкам.
Геннадий Онищенко: «По этим данным нужно устроить такую „прочуханку“. Пару человек посадить. Автовладельцам нужно жаловаться, бойкотировать, поднимать на вилы и требовать своих прав».
При этом Онищенко заявил, что сейчас надзорные ведомства не проводят внезапных проверок АЗС на предмет недолива даже в том случае, если водители жалуются на конкретную заправку. Так, Роспотребнадзор обязан за месяц предупредить владельца АЗС о проверке, пишут «Известия».
Напомним, ранее в Федерации автовладельцев России заявили, что провели исследования и методом тайного покупателя выяснили, около 76% заправок отпускают клиентам топлива меньше того количества, за которое те заплатили. В среднем, утверждают в Федерации автовладельцев, на заправках недодают 5% оплаченного бензина, однако в ряде случаев доля недолива доходит и до 19%.
Геннадий Онищенко: «По этим данным нужно устроить такую „прочуханку“. Пару человек посадить. Автовладельцам нужно жаловаться, бойкотировать, поднимать на вилы и требовать своих прав».
При этом Онищенко заявил, что сейчас надзорные ведомства не проводят внезапных проверок АЗС на предмет недолива даже в том случае, если водители жалуются на конкретную заправку. Так, Роспотребнадзор обязан за месяц предупредить владельца АЗС о проверке, пишут «Известия».
Напомним, ранее в Федерации автовладельцев России заявили, что провели исследования и методом тайного покупателя выяснили, около 76% заправок отпускают клиентам топлива меньше того количества, за которое те заплатили. В среднем, утверждают в Федерации автовладельцев, на заправках недодают 5% оплаченного бензина, однако в ряде случаев доля недолива доходит и до 19%.
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