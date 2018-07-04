Массовый недолив: в России раскрыли схему обмана автомобилистов на АЗС

Российские заправки массово недоливают бензин. Федерация автовладельцев России провела исследования и методом тайного покупателя выяснила, сколько бензина заправщики заливают в бак не по чеку, а по факту.

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АЗС

бензин

Проверке подверглись 34 АЗС в 13 регионах. Выяснилось, что 76% заправок обманывают своих клиентов. В среднем они недодают 5% оплаченного бензина, а заправки крупных и региональных сетей подчас и до 19%. В этом случае литр бензина обходится покупателю уже не в 44 рубля, а в 55.



Федерация автовладельцев России: «Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента».



Недолив — не единственная проблема, выявленная в ходе исследования. Оказалось, что на большинстве АЗС качество топлива не соответствует заявленным стандартам.