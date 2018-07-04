Машинист столкнувшегося с КамАЗом поезда выжил, но заблокирован в кабине

Источник в экстренных службах сообщил, что машинист столкнувшегося с грузовиком в Ростовской области поезда получил серьезные травмы.
В СК подтвердили смерть двух человек при столкновении КамАЗа и пассажирского поезда в Азовском районе Ростовской области. Погибли водитель грузовика и помощник машиниста.
Представитель Южного следственного управления на транспорте СКР: «КамАЗ выехал на пути перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Водитель грузовика и второй машинист скончались на месте».
Серьезные травмы получил машинист поезда. «Его пытаются деблокировать из локомотива, деформировавшегося от столкновения. О других пострадавших на данный момент информации нет», — сообщил «Интерфаксу» представитель СК.
По предварительным данным, водитель КамАЗа, который перевозил зерно, не увидел приближающийся поезд.
ЧП произошло в Азовском районе Ростовской области. Легкие ранения получили двое пассажиров. Всего в поезде Архангельск — Новороссийск находятся 472 человека, сейчас для них организуют доставку питьевой воды и питания.
При столкновении с рельсов сошла колесная пара локомотива, сейчас его меняют на резервный. Известно, что в настоящий момент задерживается прибытие двух других поездов.
Представитель Южного следственного управления на транспорте СКР: «КамАЗ выехал на пути перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Водитель грузовика и второй машинист скончались на месте».
Серьезные травмы получил машинист поезда. «Его пытаются деблокировать из локомотива, деформировавшегося от столкновения. О других пострадавших на данный момент информации нет», — сообщил «Интерфаксу» представитель СК.
По предварительным данным, водитель КамАЗа, который перевозил зерно, не увидел приближающийся поезд.
ЧП произошло в Азовском районе Ростовской области. Легкие ранения получили двое пассажиров. Всего в поезде Архангельск — Новороссийск находятся 472 человека, сейчас для них организуют доставку питьевой воды и питания.
При столкновении с рельсов сошла колесная пара локомотива, сейчас его меняют на резервный. Известно, что в настоящий момент задерживается прибытие двух других поездов.
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