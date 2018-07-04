    В Ростовской области поезд столкнулся с грузовиком: двое погибших

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    В Ростовской области поезд столкнулся с грузовиком: двое погибших

    В Ростовской области поезд столкнулся с грузовиком: двое погибших

    Два человека погибли, двое ранены при столкновении поезда с грузовиком в Ростовской области.

    По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

    При столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.

    Авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. Пассажирский поезд следовал из Архангельска в Новороссийск.

    По одной из версий, виноват в ДТП может быть водитель грузовика, который нарушил правила движения на железнодорожном переезде.

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