В Ростовской области поезд столкнулся с грузовиком: двое погибших

Два человека погибли, двое ранены при столкновении поезда с грузовиком в Ростовской области.
По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
При столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.
Авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. Пассажирский поезд следовал из Архангельска в Новороссийск.
По одной из версий, виноват в ДТП может быть водитель грузовика, который нарушил правила движения на железнодорожном переезде.
При столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.
Авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. Пассажирский поезд следовал из Архангельска в Новороссийск.
По одной из версий, виноват в ДТП может быть водитель грузовика, который нарушил правила движения на железнодорожном переезде.
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