    Президент включил в новый состав Совбеза РФ новых полпредов. Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент включил в новый состав Совбеза РФ новых полпредов

    Президент включил в новый состав Совбеза РФ новых полпредов

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    Президент включил в новый состав Совбеза РФ новых полпредов

    Президент включил в новый состав Совбеза РФ новых полпредов

      В России обновился Совет безопасности. Владимир Путин подписал указ, в котором назвал трех новых советников.

      Секретарями Совбеза РФ стали назначенные на прошлой неделе полпреды в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

      Этим же указом из состава Совета безопасности России исключены два бывших полпреда — Олег Белавенцев и Игорь Холманских.

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