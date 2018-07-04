Президент включил в новый состав Совбеза РФ новых полпредов

В России обновился Совет безопасности. Владимир Путин подписал указ, в котором назвал трех новых советников.
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Секретарями Совбеза РФ стали назначенные на прошлой неделе полпреды в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.
Этим же указом из состава Совета безопасности России исключены два бывших полпреда — Олег Белавенцев и Игорь Холманских.
Этим же указом из состава Совета безопасности России исключены два бывших полпреда — Олег Белавенцев и Игорь Холманских.
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