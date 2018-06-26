    Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах

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    Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах

    Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах

    Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах

    Президент России подписал указы о назначении полномочных представителей в шести регионах.

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении полпредов в шести федеральных округах из восьми. Указы опубликованы на сайте Кремля.

    В Южном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах на эти должности переназначены Владимир Устинов, Сергей Меняйло и Александр Беглов соответственно.

    Полпредом в Уральском федеральном округе стал бывший помощник президента Николай Цуканов. Он сменил Игоря Холманских.

    В Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева сменил заместитель командира Сил специальных операций Главного управления Генштаба ВС РФ Александр Матовников.

    Полпредом в Центральном федеральном округе стал помощник президента Игорь Щёголев. Ранее эту должность занимал Алексей Гордеев.

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