Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах

Президент России подписал указы о назначении полномочных представителей в шести регионах.
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении полпредов в шести федеральных округах из восьми. Указы опубликованы на сайте Кремля.
В Южном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах на эти должности переназначены Владимир Устинов, Сергей Меняйло и Александр Беглов соответственно.
Полпредом в Уральском федеральном округе стал бывший помощник президента Николай Цуканов. Он сменил Игоря Холманских.
В Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева сменил заместитель командира Сил специальных операций Главного управления Генштаба ВС РФ Александр Матовников.
Полпредом в Центральном федеральном округе стал помощник президента Игорь Щёголев. Ранее эту должность занимал Алексей Гордеев.
В Южном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах на эти должности переназначены Владимир Устинов, Сергей Меняйло и Александр Беглов соответственно.
Полпредом в Уральском федеральном округе стал бывший помощник президента Николай Цуканов. Он сменил Игоря Холманских.
В Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева сменил заместитель командира Сил специальных операций Главного управления Генштаба ВС РФ Александр Матовников.
Полпредом в Центральном федеральном округе стал помощник президента Игорь Щёголев. Ранее эту должность занимал Алексей Гордеев.
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