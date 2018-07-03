Глава РКК «Энергия» подал в отставку

Владимир Солнцев покидает пост генерального директора
ракетно-космической корпорации «Энергия».
Как сообщили в «Роскосмосе», сегодня Солнцев написал заявление об отставке по собственному желанию. Свой пост он покинет 3 августа.
Сменить Солнцева у руля РКК «Энергия» может его первый заместитель Сергей Романов, сообщает РИА Новости.
Владимир Солнцев начал работу в корпорации «Энергия», одном из ведущих предприятий космической промышленности России, в августе 2014 года, заняв пост врио президента. В сентябре того же года избран президентом компании. С июня 2016 года — гендиректор РКК «Энергия».
Отметим, что ранее Дмитрий Рогозин, который в мае был назначен гендиректором «Роскосмоса», сообщал, что изменения в руководстве госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли будут носить исключительно точечный характер.
Сменить Солнцева у руля РКК «Энергия» может его первый заместитель Сергей Романов, сообщает РИА Новости.
Владимир Солнцев начал работу в корпорации «Энергия», одном из ведущих предприятий космической промышленности России, в августе 2014 года, заняв пост врио президента. В сентябре того же года избран президентом компании. С июня 2016 года — гендиректор РКК «Энергия».
Отметим, что ранее Дмитрий Рогозин, который в мае был назначен гендиректором «Роскосмоса», сообщал, что изменения в руководстве госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли будут носить исключительно точечный характер.
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