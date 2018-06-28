Рогозин назвал космос российской религией и сформулировал «10 заповедей»

В Москве на
научно-практической конференции «Основные задачи и перспективы развития „Роскосмоса“» генеральный директор этой госкорпорации Дмитрий Рогозин сравнил идею освоения космоса для России с религией.
Также Рогозин представил «10 заповедей Роскосмоса». Он сформулировал 10 принципов, которые лягут в основу работы Роскосмоса под его руководством.
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»: «Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию».
Говоря о «10 заповедях», первым пунктом он назвал особый контроль за исполнением гособоронзаказа.
Дмитрий Рогозин: «Даже комментировать это не буду. Это должно быть понятно, как „Отче наш“».
Во-вторых, по словам Рогозина, «Роскосмос» станет непосредственно контролировать заказы, в-третьих, создаст управление технического заказчика, в-четвертых, сформирует единую техническую политику отрасли. Пятый пункт касается исполнительных директоров. Как сообщил гендиректор госкорпорации, они войдут в советы директоров предприятий. Шестой принцип включает в себя необходимость ежегодных аттестаций.
Седьмой и восьмой принципы включают в себя создание Совет рационализаторов и отказ от долго реализуемых программ, девятый касается проведения международного сотрудничества на коммерческой основе. Десятую и последнюю «заповедь» Рогозин озвучил так: «Мы не готовы к псевдоблаготворительности в ущерб нашим бизнес-интересам». Поводами для гордости он назвал военный космос, систему ГЛОНАСС, космодром Восточный.
Дмитрий Рогозин: «Значение русского космоса в нашем обществе, в истории нашей страны чрезвычайно велико. По сути дела, русский космос — это элемент нашей самоидентификации. Мы всегда себя ощущали нацией первых, нарушение традиций всегда очень болезненно воспринималось нашим обществом».
Рогозин отметил, что «следование этой традиции, восстановление традиции станет элементом нашей гигантской моральной ответственности», передает РИА Новости.
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»: «Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию».
Говоря о «10 заповедях», первым пунктом он назвал особый контроль за исполнением гособоронзаказа.
Дмитрий Рогозин: «Даже комментировать это не буду. Это должно быть понятно, как „Отче наш“».
Во-вторых, по словам Рогозина, «Роскосмос» станет непосредственно контролировать заказы, в-третьих, создаст управление технического заказчика, в-четвертых, сформирует единую техническую политику отрасли. Пятый пункт касается исполнительных директоров. Как сообщил гендиректор госкорпорации, они войдут в советы директоров предприятий. Шестой принцип включает в себя необходимость ежегодных аттестаций.
Седьмой и восьмой принципы включают в себя создание Совет рационализаторов и отказ от долго реализуемых программ, девятый касается проведения международного сотрудничества на коммерческой основе. Десятую и последнюю «заповедь» Рогозин озвучил так: «Мы не готовы к псевдоблаготворительности в ущерб нашим бизнес-интересам». Поводами для гордости он назвал военный космос, систему ГЛОНАСС, космодром Восточный.
Дмитрий Рогозин: «Значение русского космоса в нашем обществе, в истории нашей страны чрезвычайно велико. По сути дела, русский космос — это элемент нашей самоидентификации. Мы всегда себя ощущали нацией первых, нарушение традиций всегда очень болезненно воспринималось нашим обществом».
Рогозин отметил, что «следование этой традиции, восстановление традиции станет элементом нашей гигантской моральной ответственности», передает РИА Новости.
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