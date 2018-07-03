Кандидат в мэры Москвы Паук пожаловался на поджигателя Джигурду

Рок-музыкант и кандидат в мэры Москвы Сергей Троицкий, более известный как Паук из «Коррозии металла», попросил продлить для него срок сбора подписей и пожаловался на «форс-мажорные обстоятельства».
Музыкант заявил, что ему удалось собраться подписи 37 тысяч москвичей и 110 муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения, однако неожиданно в дело вмешался Никита Джигурда.
Сергей Троицкий: «Сегодня произошло ЧП — на территорию нашего участка забрался Джигурда, облил бензином строение, где находились подписи, и поджог. Была организована погоня, но он сел в машину без номеров и умчался».
В связи с этим Сергей Паук Троицкий попросил дать ему еще 45 дней на сбор подписей или зарегистрировать его «кандидатом как погорельца». Соответствующее заявление музыкант направил в столичный избирком, в котором уже пообещали рассмотреть просьбу, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Никита Джигурда, который заявил о намерении баллотироваться в мэры столицы, на «Джигурда-мобиле» привез в Мосизбирком подписи в свою поддержку. Артист заявил, что ему удалось собрать миллион подписей, и устроил настоящее шоу — Джигурду сопровождали волынщики в килтах, а сам кандидат обещал, что после победы устроит «карнавал нестерильной любви».
Для участия в выборах мэра кандидатам необходимо преодолеть муниципальный фильтр — собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кроме того, кандидаты-самовыдвиженцы должны заручиться поддержкой как минимум 36 тыс. избирателей. Ранее о преодолении муниципального фильтра заявили только пять кандидатов — это действующий мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец), основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин (Союз горожан), депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).
Напомним, всего столичный избирком принял документы о выдвижении от 33 претендентов. До 18:00 3 июля они должны были предоставить подписи, необходимые для регистрации. К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов, которые 9 сентября будут принимать участие в выборах.
Сергей Троицкий: «Сегодня произошло ЧП — на территорию нашего участка забрался Джигурда, облил бензином строение, где находились подписи, и поджог. Была организована погоня, но он сел в машину без номеров и умчался».
В связи с этим Сергей Паук Троицкий попросил дать ему еще 45 дней на сбор подписей или зарегистрировать его «кандидатом как погорельца». Соответствующее заявление музыкант направил в столичный избирком, в котором уже пообещали рассмотреть просьбу, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Никита Джигурда, который заявил о намерении баллотироваться в мэры столицы, на «Джигурда-мобиле» привез в Мосизбирком подписи в свою поддержку. Артист заявил, что ему удалось собрать миллион подписей, и устроил настоящее шоу — Джигурду сопровождали волынщики в килтах, а сам кандидат обещал, что после победы устроит «карнавал нестерильной любви».
Для участия в выборах мэра кандидатам необходимо преодолеть муниципальный фильтр — собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кроме того, кандидаты-самовыдвиженцы должны заручиться поддержкой как минимум 36 тыс. избирателей. Ранее о преодолении муниципального фильтра заявили только пять кандидатов — это действующий мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец), основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин (Союз горожан), депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).
Напомним, всего столичный избирком принял документы о выдвижении от 33 претендентов. До 18:00 3 июля они должны были предоставить подписи, необходимые для регистрации. К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов, которые 9 сентября будут принимать участие в выборах.
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