На пост мэра Москвы выдвинулись 32 претендента

Московская городская избирательная комиссия закончила прием документов на выдвижение кандидатов в мэры столицы. С 3 июня по 2 июля в избирком подали документы 32 претендента, в том числе 18 самовыдвиженцев и 14 — от партий.
Для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр — собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.
Таким образом партийными выдвиженцами стали предприниматель Илья Баков, основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин, бизнесмен Михаил Бутримов, главред газеты «Национальный курс» Денис Ганич, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, председатель «Альянс зеленых» Александр Закондырин, экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. А также Станислав Полищук, Сираждин Рамазанов, Ильдар Резяпов, Илья Свиридов и Ярослав Сидоров.
Ранее в предвыборной гонке участвовал Герой России, летчик- космонавт Сергей Ревин, однако потом он решил поддержать действующего мэры столицы Сергея Собянина, который подал документы в качестве самовыдвиженца.
Также среди самовыдвиженцев — временно неработающий Владислав Бузаров, электромонтер Александр Горлов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, журналист Антон Красовский, пенсионеры Владимир Кувшинов, Александр Романов и Валерий Ручнов, инженер Александр Милованкин, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, предприниматель Дмитрий Новиков, Максим Славин, фермер Герман Стерлигов, бизнесмен Игорь Суздальцев, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, музыкант Сергей Троицкий, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, а также глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
Таким образом партийными выдвиженцами стали предприниматель Илья Баков, основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин, бизнесмен Михаил Бутримов, главред газеты «Национальный курс» Денис Ганич, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, председатель «Альянс зеленых» Александр Закондырин, экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. А также Станислав Полищук, Сираждин Рамазанов, Ильдар Резяпов, Илья Свиридов и Ярослав Сидоров.
Ранее в предвыборной гонке участвовал Герой России, летчик- космонавт Сергей Ревин, однако потом он решил поддержать действующего мэры столицы Сергея Собянина, который подал документы в качестве самовыдвиженца.
Также среди самовыдвиженцев — временно неработающий Владислав Бузаров, электромонтер Александр Горлов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, журналист Антон Красовский, пенсионеры Владимир Кувшинов, Александр Романов и Валерий Ручнов, инженер Александр Милованкин, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, предприниматель Дмитрий Новиков, Максим Славин, фермер Герман Стерлигов, бизнесмен Игорь Суздальцев, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, музыкант Сергей Троицкий, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, а также глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
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