В Баку из-за жары и аварии остановилось метро, идет эвакуация

Центр столицы Азербайджана остался без света.
В Баку не работают светофоры, на городских магистралях образовались крупные пробки.
Кроме того, из-за блэкаута в столичной подземке остановились поезда, все станции прекратили свою работу. Идет эвакуация пассажиров, сообщает РИА Новости.
Отметим, что к масштабному отключению света привел взрыв и пожар на тепловой электростанции в городе Мингечевир. В результате ЧП никто не пострадал. Как сообщили в компании «Азерэнержи», авария была вызвана жарой. Сегодня столбики термометров в стране поднялись до 40-градусной отметки.
Кроме того, из-за блэкаута в столичной подземке остановились поезда, все станции прекратили свою работу. Идет эвакуация пассажиров, сообщает РИА Новости.
Отметим, что к масштабному отключению света привел взрыв и пожар на тепловой электростанции в городе Мингечевир. В результате ЧП никто не пострадал. Как сообщили в компании «Азерэнержи», авария была вызвана жарой. Сегодня столбики термометров в стране поднялись до 40-градусной отметки.
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