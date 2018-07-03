Весь Баку остался без электричества из-за взрыва на ТЭЦ

Весь Баку и еще несколько городов Азербайджана обесточены после взрыва на ТЭЦ.
Несколько городов Азербайджана, включая его столицу Баку, оказались полностью обесточены из-за взрыва на Мингечаурской ТЭЦ. Как сообщает портал Oxu.az, один из блоков электростанции приостановил работу.
Как сообщили в энергетической компании «Азеришиг», авария произошла из-за аномальной жары в Азербайджане: в Баку температура воздуха поднималась во вторник до 40 градусов. Из-за жары в системе охлаждения ТЭЦ произошел сбой.
На ТЭЦ уже работают специалисты. Ожидается, что энергоснабжение городов будет восстановлено в течение нескольких часов.
Как сообщили в энергетической компании «Азеришиг», авария произошла из-за аномальной жары в Азербайджане: в Баку температура воздуха поднималась во вторник до 40 градусов. Из-за жары в системе охлаждения ТЭЦ произошел сбой.
На ТЭЦ уже работают специалисты. Ожидается, что энергоснабжение городов будет восстановлено в течение нескольких часов.
Комментарии