    Весь Баку остался без электричества из-за взрыва на ТЭЦ

    комментировать
    • Фото: yalama_life / instagram.com
    Весь Баку остался без электричества <nobr>из-за</nobr> взрыва на ТЭЦ

    Весь Баку остался без электричества из-за взрыва на ТЭЦ

    Весь Баку остался без электричества <nobr>из-за</nobr> взрыва на ТЭЦ
  • Фото: yalama_life / instagram.com

    • Весь Баку и еще несколько городов Азербайджана обесточены после взрыва на ТЭЦ.

    Несколько городов Азербайджана, включая его столицу Баку, оказались полностью обесточены из-за взрыва на Мингечаурской ТЭЦ. Как сообщает портал Oxu.az, один из блоков электростанции приостановил работу.

    Как сообщили в энергетической компании «Азеришиг», авария произошла из-за аномальной жары в Азербайджане: в Баку температура воздуха поднималась во вторник до 40 градусов. Из-за жары в системе охлаждения ТЭЦ произошел сбой.

    На ТЭЦ уже работают специалисты. Ожидается, что энергоснабжение городов будет восстановлено в течение нескольких часов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru