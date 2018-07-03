    Марадона согласился бесплатно тренировать сборную Аргентины

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    Марадона согласился бесплатно тренировать сборную Аргентины

    Марадона согласился бесплатно тренировать сборную Аргентины

    Диего Марадона заявил, что готов снова стать главным тренером сборной Аргентины.

    При этом знаменитый футболист подчеркнул, что готов работать в национальной команде бесплатно.

    Также Диего Марадона, который с трибуны поддерживал сборную Аргентины в матчах ЧМ-2018, рассказал, что очень огорчен результатом команды на мундиале, передает Reuters.

    Диего Марадона: «Хочу, и я бы сделал это даром. Я бы ничего не попросил взамен. Люди думают, что я счастлив, но у меня тяжело на сердце. Мне очень грустно, потому что все, что мы строили с таким трудом, так легко было уничтожено».

    Отметим, что Диего Марадона уже тренировал сборную Аргентины с октября 2008 года по июль 2010 года. Под его руководством аргентинцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2010, но уступили сборной Германии со счетом 0:4.

    На чемпионате мира в России сборная Аргентины также порадовать своих болельщиков не смогла. Подопечные Хорхе Сампаоли не без труда вышли в плей-офф, а потом проиграли Франции в 1/8 финала (3:4).

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