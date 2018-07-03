Марадона согласился бесплатно тренировать сборную Аргентины

Диего Марадона заявил, что готов снова стать главным тренером сборной Аргентины.
При этом знаменитый футболист подчеркнул, что готов работать в национальной команде бесплатно.
Также Диего Марадона, который с трибуны поддерживал сборную Аргентины в матчах ЧМ-2018, рассказал, что очень огорчен результатом команды на мундиале, передает Reuters.
Диего Марадона: «Хочу, и я бы сделал это даром. Я бы ничего не попросил взамен. Люди думают, что я счастлив, но у меня тяжело на сердце. Мне очень грустно, потому что все, что мы строили с таким трудом, так легко было уничтожено».
Отметим, что Диего Марадона уже тренировал сборную Аргентины с октября 2008 года по июль 2010 года. Под его руководством аргентинцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2010, но уступили сборной Германии со счетом 0:4.
На чемпионате мира в России сборная Аргентины также порадовать своих болельщиков не смогла. Подопечные Хорхе Сампаоли не без труда вышли в плей-офф, а потом проиграли Франции в 1/8 финала (3:4).
Также Диего Марадона, который с трибуны поддерживал сборную Аргентины в матчах ЧМ-2018, рассказал, что очень огорчен результатом команды на мундиале, передает Reuters.
Диего Марадона: «Хочу, и я бы сделал это даром. Я бы ничего не попросил взамен. Люди думают, что я счастлив, но у меня тяжело на сердце. Мне очень грустно, потому что все, что мы строили с таким трудом, так легко было уничтожено».
Отметим, что Диего Марадона уже тренировал сборную Аргентины с октября 2008 года по июль 2010 года. Под его руководством аргентинцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2010, но уступили сборной Германии со счетом 0:4.
На чемпионате мира в России сборная Аргентины также порадовать своих болельщиков не смогла. Подопечные Хорхе Сампаоли не без труда вышли в плей-офф, а потом проиграли Франции в 1/8 финала (3:4).
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