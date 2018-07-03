Врио ивановского губернатора рассказал о льготной ипотеке для многодетных

В Кремле сегодня говорили о льготах на ипотеку для многодетных семей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский доложил Владимиру Путину о создании специальной программы кредитования, позволившей решить проблему, о которой говорили на прямой линии с президентом.
Владимир Путин, президент РФ: «Хочу начать с прямой линии. В отношении одной из семей люди задавали вопрос: четверо детей, они не смогли попасть в программу льготного кредитования. Знаю, что вы этим занимались».
Станислав Воскресенский, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области: «Действительно, семья Дмитрия Верховского обратилась к вам с этим вопросом. Что у нас получается. Постановление Правительства России действует так, что если третий ребенок рождается, можно получить льготную ставку 6%, если четвертый, то уже нельзя.
Вы в ходе прямой линии дали поручение Правительству России с этим разобраться и ситуацию поправить, но обратило внимание на себя то, что вообще ставка у семьи Дмитрия очень высокая — 15%, поэтому оперативно связались с институтами развития. Для семьи Дмитрия, и не только для него, создали специальную программу, чтобы можно было прокредитоваться.
Что это за программа? Вместе с „Дом.рф“ теперь может любая семья у нас в регионе прийти в уполномоченный банк, который с „Дом.рф“ работает, и при определенных условиях получить ставку гораздо ниже. Например, семья Дмитрия договорилась о перекредитовании под 8,75%».
Воскресенский добавил, многодетные семьи, которые воспользуются региональной программой, смогут платить по ипотеке значительно меньше уже сейчас, не дожидаясь соответствующего постановления правительства.
Владимир Путин, президент РФ: «Хочу начать с прямой линии. В отношении одной из семей люди задавали вопрос: четверо детей, они не смогли попасть в программу льготного кредитования. Знаю, что вы этим занимались».
Станислав Воскресенский, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области: «Действительно, семья Дмитрия Верховского обратилась к вам с этим вопросом. Что у нас получается. Постановление Правительства России действует так, что если третий ребенок рождается, можно получить льготную ставку 6%, если четвертый, то уже нельзя.
Вы в ходе прямой линии дали поручение Правительству России с этим разобраться и ситуацию поправить, но обратило внимание на себя то, что вообще ставка у семьи Дмитрия очень высокая — 15%, поэтому оперативно связались с институтами развития. Для семьи Дмитрия, и не только для него, создали специальную программу, чтобы можно было прокредитоваться.
Что это за программа? Вместе с „Дом.рф“ теперь может любая семья у нас в регионе прийти в уполномоченный банк, который с „Дом.рф“ работает, и при определенных условиях получить ставку гораздо ниже. Например, семья Дмитрия договорилась о перекредитовании под 8,75%».
Воскресенский добавил, многодетные семьи, которые воспользуются региональной программой, смогут платить по ипотеке значительно меньше уже сейчас, не дожидаясь соответствующего постановления правительства.
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