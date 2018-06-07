Жителю Иванова после обращения к Путину понизили ставку по ипотеке

Дмитрию Верховских, который обратился к президенту на прямой линии с вопросом об ипотеке, понизили ставку по жилищному кредиту с 13% до 9,5%.
Дмитрий Верховских — отец троих детей. На прямой линии он рассказал Путину о проблемах многодетных семей, которые не попали под постановление правительства о праве на снижение ипотечной ставки с 13% до 6%. В одном из пунктов постановления указано, что льгота положена в случае рождения второго или третьего ребенка, а про четвертого, пятого и последующих ничего не говорится. Житель Иванова попросил главу государства внести поправки и исправить ситуацию.
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с семьей Верховских после прямой линии, передает ТАСС.
Станислав Воскресенский: «Когда мы общались в прямом эфире, меня насторожила ставка, которую вы платите. Я попросил банк со мной связаться с тем, чтобы эту ставку понизить. Думаю, что Владимир Владимирович сказал вам спасибо за то, что вы поставили этот вопрос, но пока постановление правительства будут править, вы будете платить 9,5%».
Дмитрий Верховских поблагодарил и. о. главы региона, а также попросил помочь еще одной семье, о которой он говорил на прямой линии. У его знакомого Владимира Малкина 10 детей, и он столкнулся с такой же проблемой.
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с семьей Верховских после прямой линии, передает ТАСС.
Станислав Воскресенский: «Когда мы общались в прямом эфире, меня насторожила ставка, которую вы платите. Я попросил банк со мной связаться с тем, чтобы эту ставку понизить. Думаю, что Владимир Владимирович сказал вам спасибо за то, что вы поставили этот вопрос, но пока постановление правительства будут править, вы будете платить 9,5%».
Дмитрий Верховских поблагодарил и. о. главы региона, а также попросил помочь еще одной семье, о которой он говорил на прямой линии. У его знакомого Владимира Малкина 10 детей, и он столкнулся с такой же проблемой.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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