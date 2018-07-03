Робот София «зависла» на вопросе о Назарбаеве

Киборг-гиноид София не смогла ответить на вопрос, кто является президентом Казахстана.
Выступая на форуме мэров городов стран Шелкового пути, робот София не смогла назвать имени действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вопрос ей пришлось задавать дважды. В первый раз киборг попросила сформулировать задачу «поконкретнее», вопрос повторили, после чего в зале повисла тишина. София искала ответ, но так и не нашла, сообщает РИА Новости.
Спустя время она произнесла: «Возможно, какая-то знаменитость».
Основатель венчурного китайского криптофонда AngelVest Дэвид Чен предположил, что заминка могла возникнуть из-за проблем с доступом к Сети, так как София общается с людьми при помощи Интернета.
Чен также добавил, что на этой неделе у киборга Софии запланирована встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
В январе в Давосе на Всемирном экономическом форуме Софию спросили, что делать с коррупцией на Украине. После этого у киборга «сломался скрипт и подвис процессор».
Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.
Спустя время она произнесла: «Возможно, какая-то знаменитость».
Основатель венчурного китайского криптофонда AngelVest Дэвид Чен предположил, что заминка могла возникнуть из-за проблем с доступом к Сети, так как София общается с людьми при помощи Интернета.
Чен также добавил, что на этой неделе у киборга Софии запланирована встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
В январе в Давосе на Всемирном экономическом форуме Софию спросили, что делать с коррупцией на Украине. После этого у киборга «сломался скрипт и подвис процессор».
Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.
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