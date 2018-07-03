    В Хабаровске акция против изменения пенсионного законодательства собрала 150 человек. Хабаровск, законодательство, пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Хабаровске акция против изменения пенсионного законодательства собрала 150 человек

    В Хабаровске акция против изменения пенсионного законодательства собрала 150 человек

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    В Хабаровске акция против изменения пенсионного законодательства собрала 150 человек

    В Хабаровске акция против изменения пенсионного законодательства собрала 150 человек

    В Хабаровске акция против изменения пенсионного законодательства собрала 150 человек

      У здания правительства Хабаровского края состоялся пикет против повышения пенсионного возраста.

      На акцию протеста, организованную местными профсоюзами, собрались около 150 человек. Пикет был согласован с властями.

      Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Сейчас идет обсуждение документа в регионах.

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