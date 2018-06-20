Медведев обсудил с правительством и депутатами повышение пенсионного возраста

Премьер провел совещание, посвященное предложенным изменениям в пенсионную систему.
В совещании у Дмитрия Медведева приняли участие депутаты Госдумы, сотрудники администрации президента, руководство «Единой России», а также представители финансово-экономического и социального блоков правительства.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, на совещании обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Напомним, законопроект, которые предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму на минувшей неделе. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. В итоге для мужчин он увеличится до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что реформа необходима, чтобы избежать снижения пенсий. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что закон могут принять уже осенью, и обещала, что парламентарии учтут все замечания критиков.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, на совещании обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Напомним, законопроект, которые предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму на минувшей неделе. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. В итоге для мужчин он увеличится до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что реформа необходима, чтобы избежать снижения пенсий. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что закон могут принять уже осенью, и обещала, что парламентарии учтут все замечания критиков.
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