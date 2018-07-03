Пьяных водителей в России будут выявлять по анализу крови

В России вступил в силу закон, который позволяет выявлять пьяных водителей по анализу крови.
Закон предполагает административную ответственность в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на 1 литр крови. закон вступает в силу во вторник — через 90 дней после подписания президентом РФ.
Согласно документу, кровь на анализ будут брать, если не удастся определить факт алкогольного опьянения путем забора выдыхаемого воздуха: например, когда авария уже произошла, и водитель потерял сознание. При этом прежнее значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха останется неизменным.
Без изменений сохранится и наказание за вождение в нетрезвом виде — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Согласно документу, кровь на анализ будут брать, если не удастся определить факт алкогольного опьянения путем забора выдыхаемого воздуха: например, когда авария уже произошла, и водитель потерял сознание. При этом прежнее значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха останется неизменным.
Без изменений сохранится и наказание за вождение в нетрезвом виде — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Комментарии