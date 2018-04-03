Путин разрешил выявлять пьяных водителей по анализу крови

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится административная ответственность водителей в случае обнаружения у них более 0,3 грамма спирта на литр крови.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, кровь на анализ будут брать, если не удастся определить факт алкогольного опьянения путем забора выдыхаемого воздуха. При этом ранее утвержденное значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха останется неизменным. Без изменений сохранится и наказание за вождение в нетрезвом виде — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Ранее законопроект одобрили в нижней и верхней палатах российского парламента. По мнению парламентариев, принятие документа поможет в случаях уже произошедших аварий, когда их участники находятся в бессознательном состоянии. Кроме того, после подписания закона появится альтернатива обычным алкотестерам.
Согласно документу, кровь на анализ будут брать, если не удастся определить факт алкогольного опьянения путем забора выдыхаемого воздуха. При этом ранее утвержденное значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха останется неизменным. Без изменений сохранится и наказание за вождение в нетрезвом виде — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Ранее законопроект одобрили в нижней и верхней палатах российского парламента. По мнению парламентариев, принятие документа поможет в случаях уже произошедших аварий, когда их участники находятся в бессознательном состоянии. Кроме того, после подписания закона появится альтернатива обычным алкотестерам.
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