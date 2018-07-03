В крупнейшем городе штата Вашингтон запретили пластиковые трубочки для напитков

Сиэтл стал первым американским городом, в котором полностью запретили использование одноразовых пластиковых трубочек для напитков.
|
15
Сиэтл стал первым городом в США, власти которого ввели полный запрет на пластиковые трубочки для напитков и некоторую другую пластиковую посуду. С июля кафе и рестораны будут должны либо отказаться от трубочек вовсе, либо перейти на бумажные, сообщает телеканал CBS.
Ожидается, что эта мера снизит количество мусора, который не разлагается и не подлежит переработке. Возможность ввести запрет изучают также власти других крупных городов США, например, Нью-Йорка и Сан-Франциско.
Запрет на ватные палочки, пластиковые трубочки для напитков и пластиковую одноразовую посуду планируется ввести также в Евросоюзе. А королева Великобритании Елизавета II уже запретила использование пластиковой одноразовой посуды на территории Букингемского дворца.
Ожидается, что эта мера снизит количество мусора, который не разлагается и не подлежит переработке. Возможность ввести запрет изучают также власти других крупных городов США, например, Нью-Йорка и Сан-Франциско.
Запрет на ватные палочки, пластиковые трубочки для напитков и пластиковую одноразовую посуду планируется ввести также в Евросоюзе. А королева Великобритании Елизавета II уже запретила использование пластиковой одноразовой посуды на территории Букингемского дворца.
Комментарии