Конец пластикового века: Европа отказывается от одноразовых столовых приборов

Еврокомиссия взялась за спасение Мирового океана и предложила запретить целый ряд одноразовых продуктов из пластика. Всего в черном списке 10 наименований, в том числе пластиковая посуда, столовые приборы, трубочки для напитков и даже ватные палочки. Авторы инициативы хотят, чтобы производители перешли на альтернативную продукцию.
Палочки для ушей решили заменить на комочки ваты, намотанные на спички, пластиковую посуду на фарфоровую (она красивее), а от коктейльных трубочек предлагают отказаться, так как это слишком манерно. Так Еврокомиссия хочет остановить использование ходовых пластиковых товаров. Инициативу должен одобрить Европарламент. На это могут уйти годы.
Каждый год с территории Евросоюза в океан смывается 100 тонн пластика. Не дожидаясь совета из Брюсселя, королева Елизавета II запретила челяди есть из одноразовых тарелок в Букингемском дворце. А британским парламентариям этим летом перестанут продавать воду в пластиковых бутылках. Видимо, сэры и пэры будут пить из ладошек. Британские супермаркеты обещают запретить полиэтиленовые пакеты.
Покупатель британского супермаркета: «Я холщовую сетку уже 5 лет использую. Только с ней в магазин и хожу. Она мне ничего не стоила, это подарок».
Возможно, век пластика подходит к концу, но убираться после него придется еще целый век. В Британии по береговой линии всю весну проходят субботники. Их организуют серферы, которым в море попадается больше бутылок, чем русалок.
Дейв Мелмот, руководитель школы виндсерфинга: «Я работаю на берегу почти 30 лет. С каждым годом ситуация становится все хуже и хуже, каждый год мы вылавливаем все больше пластика».
Как передает корреспондент Лиза Герсон, жительницы прибрежных городков с удовольствием подключаются к сбору мусора и помогают красивым спортсменам. Процесс похож на сбор грибов в России — тот же дух соревнования и тот же вопрос: а что у вас?
Кайра, местная жительница: «Банки, пластиковые бутылки, мешки, битое стекло».
Местные рыбаки в уборке берега не участвуют. Это мятежный элемент. Они голосовали сначала за независимость Шотландии, потом за выход из Евросоюза. Историю с пластиком в воде они считают газетным фейком.
Ричард, рыбак: «Мы вылавливаем рыбу тоннами и ни разу не находили у нее в брюхе пластик. Может быть, очень редко, но это не самая наша большая проблема».
Если даже рыба из Ла-Манша не нафарширована пластиком, на берегу каждую в него завернут. Такая упаковка, в отличие от бумаги, не пропускает рыбий дух.
Майкл, продавец рыбы: «Весь товар теперь в такие пакеты кладем. Раньше мы упаковывали рыбу в бумагу, а теперь в супермаркетах все продают в пакетах, заворачивают в несколько слоев».
Пластик был изобретен в самой Британии в 1855 году. Через 100 с лишним лет синтетические полимеры во всем развитом мире заменили бумагу, дерево, стекло, потому что не рвались, не растворялись, не размокали. И до сих пор неясно, как их порвать, растворить и размочить. Они мало стоили, избавиться будет гораздо дороже. Они были использованы человеком один раз в течение нескольких минут. Пройдет 500 лет, прежде чем их сможет переварить природа.
Каждый год с территории Евросоюза в океан смывается 100 тонн пластика. Не дожидаясь совета из Брюсселя, королева Елизавета II запретила челяди есть из одноразовых тарелок в Букингемском дворце. А британским парламентариям этим летом перестанут продавать воду в пластиковых бутылках. Видимо, сэры и пэры будут пить из ладошек. Британские супермаркеты обещают запретить полиэтиленовые пакеты.
Покупатель британского супермаркета: «Я холщовую сетку уже 5 лет использую. Только с ней в магазин и хожу. Она мне ничего не стоила, это подарок».
Возможно, век пластика подходит к концу, но убираться после него придется еще целый век. В Британии по береговой линии всю весну проходят субботники. Их организуют серферы, которым в море попадается больше бутылок, чем русалок.
Дейв Мелмот, руководитель школы виндсерфинга: «Я работаю на берегу почти 30 лет. С каждым годом ситуация становится все хуже и хуже, каждый год мы вылавливаем все больше пластика».
Как передает корреспондент Лиза Герсон, жительницы прибрежных городков с удовольствием подключаются к сбору мусора и помогают красивым спортсменам. Процесс похож на сбор грибов в России — тот же дух соревнования и тот же вопрос: а что у вас?
Кайра, местная жительница: «Банки, пластиковые бутылки, мешки, битое стекло».
Местные рыбаки в уборке берега не участвуют. Это мятежный элемент. Они голосовали сначала за независимость Шотландии, потом за выход из Евросоюза. Историю с пластиком в воде они считают газетным фейком.
Ричард, рыбак: «Мы вылавливаем рыбу тоннами и ни разу не находили у нее в брюхе пластик. Может быть, очень редко, но это не самая наша большая проблема».
Если даже рыба из Ла-Манша не нафарширована пластиком, на берегу каждую в него завернут. Такая упаковка, в отличие от бумаги, не пропускает рыбий дух.
Майкл, продавец рыбы: «Весь товар теперь в такие пакеты кладем. Раньше мы упаковывали рыбу в бумагу, а теперь в супермаркетах все продают в пакетах, заворачивают в несколько слоев».
Пластик был изобретен в самой Британии в 1855 году. Через 100 с лишним лет синтетические полимеры во всем развитом мире заменили бумагу, дерево, стекло, потому что не рвались, не растворялись, не размокали. И до сих пор неясно, как их порвать, растворить и размочить. Они мало стоили, избавиться будет гораздо дороже. Они были использованы человеком один раз в течение нескольких минут. Пройдет 500 лет, прежде чем их сможет переварить природа.
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