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    В Евросоюзе могут запретить пластиковую одноразовую посуду

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    В Евросоюзе могут запретить пластиковую одноразовую посуду

    В Евросоюзе могут запретить пластиковую одноразовую посуду

    Еврокомиссия планирует ввести штрафы для властей стран ЕС за мусор, не подлежащий переработке.

    Пакет мер по запрещению пластиковой посуды и других одноразовых изделий из пластика Еврокомиссия представит в понедельник, передает Deutsche Welle. Сообщается, что запрет коснется также трубочек для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Планируется также ограничить использование одноразовых пластиковых контейнеров для еды на вынос.

    Сообщается также, что страны ЕС, которые не будут соблюдать этот запрет и продолжат производить мусор, не подлежащий переработке, будут платить штрафы в общий европейский бюджет. Предполагаемая сумма сбора — 80 центов за килограмм. Таким образом Еврокомиссия надеется сократить количество отходов.

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