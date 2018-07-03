СМИ: Трамп потребовал от союзников по НАТО повысить расходы на оборону

Дональд Трамп разослал союзникам по НАТО письма с обвинениями в том, что они используют средства США для собственной защиты.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за то, что они слишком мало тратят на оборону, предпочитая пользоваться ресурсами США. Письма с требованием повысить расходы на оборону получили лидеры нескольких стран НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, сообщает издание The New York Times. В письмах, оказавшихся в распоряжении газеты, говорится, что Вашингтон не намерен терпеть нарушения членами альянса своих обязательств.
Из письма Дональда Трампа канцлеру ФРГ Ангеле Меркель: «Как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили расходы на оборону, как обещали. Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности этого подхода для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания».
В письмах Трамп напоминает о договоренности, достигнутой в 2014 году на саммите в Уэльсе. Согласно этой договоренности, лидеры стран альянса в течение 10 лет должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. При этом военный бюджет США составляет 3,58% ВВП. Трамп также заявляет, что властям США будет все сложнее объяснять своим гражданам, почему «некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать своими жизнями за рубежом».
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон изучает стоимость и последствия вывода американского контингента из Германии. Тема была также поднята президентом США, который заявил, что союзники по НАТО слишком мало вкладываются в оборону стран альянса.
Из письма Дональда Трампа канцлеру ФРГ Ангеле Меркель: «Как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили расходы на оборону, как обещали. Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности этого подхода для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания».
В письмах Трамп напоминает о договоренности, достигнутой в 2014 году на саммите в Уэльсе. Согласно этой договоренности, лидеры стран альянса в течение 10 лет должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. При этом военный бюджет США составляет 3,58% ВВП. Трамп также заявляет, что властям США будет все сложнее объяснять своим гражданам, почему «некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать своими жизнями за рубежом».
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон изучает стоимость и последствия вывода американского контингента из Германии. Тема была также поднята президентом США, который заявил, что союзники по НАТО слишком мало вкладываются в оборону стран альянса.
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