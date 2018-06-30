СМИ: Пентагон оценивает стоимость вывода войск США из Германии

Пентагон оценивает стоимость и последствия масштабного вывода базирующихся в Германии американских войск на фоне растущего напряжения между главой США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, тема была поднята Трампом на встрече с советниками. Он был поражен размером контингента США и пожаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.
Хотя, как отметили источники издания, речь пока идет только об изучении различных вариантов вывода войск, информация уже встревожила европейских чиновников. Они пытаются понять, намерен ли Трамп действительно реализовать свою идею или это его тактика переговоров перед саммитом НАТО в Брюсселе.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в свою очередь заявил, что администрация не поручала Пентагону специальный анализ последствий вывода войск из ФРГ. По его словам, подобные действия является нормой.
Хотя, как отметили источники издания, речь пока идет только об изучении различных вариантов вывода войск, информация уже встревожила европейских чиновников. Они пытаются понять, намерен ли Трамп действительно реализовать свою идею или это его тактика переговоров перед саммитом НАТО в Брюсселе.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в свою очередь заявил, что администрация не поручала Пентагону специальный анализ последствий вывода войск из ФРГ. По его словам, подобные действия является нормой.
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