На Кубани нашли тело мужчины, погибшего от града размером с кулак

Один человек погиб и два получили травмы во время града в Брюховецком районе Краснодарского края.
В администрации района подтвердили ТАСС факт гибели одного человека в результате разгула стихии.
Напомним, что сильный град обрушился на несколько районов Краснодарского края днем в субботу. За считанные минуты град размером с кулакусыпал приусадебные участки, побив урожай, а сильный ветер поломал ветки плодовых деревьев. Пострадали и автомобили: градины оставляли заметные вмятины и били стекла.
В одном из районов стихия повредила более 1,4 тысяч домов.
Напомним, что сильный град обрушился на несколько районов Краснодарского края днем в субботу. За считанные минуты град размером с кулакусыпал приусадебные участки, побив урожай, а сильный ветер поломал ветки плодовых деревьев. Пострадали и автомобили: градины оставляли заметные вмятины и били стекла.
В одном из районов стихия повредила более 1,4 тысяч домов.
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