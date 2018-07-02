    На Кубани нашли тело мужчины, погибшего от града размером с кулак

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    На Кубани нашли тело мужчины, погибшего от града размером с кулак

    На Кубани нашли тело мужчины, погибшего от града размером с кулак

    Один человек погиб и два получили травмы во время града в Брюховецком районе Краснодарского края.

    В администрации района подтвердили ТАСС факт гибели одного человека в результате разгула стихии.

    смотретьГрад размером с куриное яйцо выпал на Кубани
    Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани
    Напомним, что сильный град обрушился на несколько районов Краснодарского края днем в субботу. За считанные минуты град размером с кулакусыпал приусадебные участки, побив урожай, а сильный ветер поломал ветки плодовых деревьев. Пострадали и автомобили: градины оставляли заметные вмятины и били стекла.

    В одном из районов стихия повредила более 1,4 тысяч домов.

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