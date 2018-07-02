В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Из-за надвигающихся на Москву и окрестности дождей с грозами и порывистым ветром в мегаполисе и области продлили «желтый» уровень погодной опасности.
Из данных прогностической карты Гидрометцентра РФ следует, что на понедельник, 2 июля, в столице и пригороде решено продлить «желтый» уровень погодной опасности из-за плохой погоды. По информации ведомства, «желтый» уровень говорит о том, что погода потенциально опасна.
Синоптики обещают, что сегодня в мегаполисе ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 22–24 градуса. Ранее МЧС предупредило жителей региона о сильном ветре, дожде и грозе, которые обрушатся на восток региона.
Уже послезавтра, 4 июня, в Москву и Подмосковье придут ливни и похолодание. По информации РИА Новости, в среду дожди будут интенсивными, максимальные дневные температуры составят плюс 20–22 градуса.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного Метеобюро: «Наиболее неблагоприятной и относительно холодной будет погода 4 июля, в среду, когда циклон, который поливал нас дождями, вновь приблизится к нам. В этот день погода будет более облачная, дожди будут более интенсивными».
Ночные показатели в Москве ожидаются на уровне плюс 13-плюс 15 градусов в Москве, по области — 10–15 градусов выше нуля. В целом же, за исключением среды, погода на этой неделе будет, несмотря на осадки, будет комфортной.
Уже с четверга начнется потепление, к пятнице при переменной облачности и местами небольших кратковременных дождях показатели будут выше климатической нормы на 1–2 градуса. В ночные часы ожидается около 10–12 градусов тепла, по области — 9–14 выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 21–26 градусов. Такая же погода ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные дни.
Синоптики обещают, что сегодня в мегаполисе ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 22–24 градуса. Ранее МЧС предупредило жителей региона о сильном ветре, дожде и грозе, которые обрушатся на восток региона.
Уже послезавтра, 4 июня, в Москву и Подмосковье придут ливни и похолодание. По информации РИА Новости, в среду дожди будут интенсивными, максимальные дневные температуры составят плюс 20–22 градуса.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного Метеобюро: «Наиболее неблагоприятной и относительно холодной будет погода 4 июля, в среду, когда циклон, который поливал нас дождями, вновь приблизится к нам. В этот день погода будет более облачная, дожди будут более интенсивными».
Ночные показатели в Москве ожидаются на уровне плюс 13-плюс 15 градусов в Москве, по области — 10–15 градусов выше нуля. В целом же, за исключением среды, погода на этой неделе будет, несмотря на осадки, будет комфортной.
Уже с четверга начнется потепление, к пятнице при переменной облачности и местами небольших кратковременных дождях показатели будут выше климатической нормы на 1–2 градуса. В ночные часы ожидается около 10–12 градусов тепла, по области — 9–14 выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 21–26 градусов. Такая же погода ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные дни.
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