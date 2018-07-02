МЧС предупреждает жителей Подмосковья о дожде с грозой и сильным ветром

В Московской области этим утром ожидаются дожди с порывистым ветром и грозами.
Сайт регионального управления МЧС предупреждает жителей Подмосковья о плохой погоде. На востоке области этим утром ожидаются осадки с ветром и грозами.
Из сообщения ГУ МЧС по Московской области: «Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в период 6:00 до 10:00 2 июля местами на востоке Московской области ожидается гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду».
На сайте Гидрометцентра сообщается, что сегодня днем в Москве воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье синоптики обещают кратковременный дождь и до 26 градусов выше нуля. В ночь на вторник снова ожидаются осадки. В столице похолодает до плюс 12–14 градусов, по области — до 9–14 выше нуля.
Из сообщения ГУ МЧС по Московской области: «Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в период 6:00 до 10:00 2 июля местами на востоке Московской области ожидается гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду».
На сайте Гидрометцентра сообщается, что сегодня днем в Москве воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье синоптики обещают кратковременный дождь и до 26 градусов выше нуля. В ночь на вторник снова ожидаются осадки. В столице похолодает до плюс 12–14 градусов, по области — до 9–14 выше нуля.
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