Америку захлестнула волна самоубийств

В США участники боевых действий в Афганистане и Ираке надели на лица маски и провели «Марш смерти». Так они решили привлечь внимание к пугающей статистике. По данным Министерства по делам ветеранов США, ежедневно 20 бывших солдат и офицеров кончают жизнь самоубийством. Такой способ решения всех проблем выбирают все больше и простых американцев.
Винс Брайан вполне мог оказаться в этом списке. Сержант морской пехоты дважды побывал в Ираке, а когда вернулся домой, несколько раз пытался свести счеты с жизнью.
Винс Брайан, американский морпех: «Если бы не помощь, то меня бы сегодня не было».
Теперь Винса больше знают как Northside Albo. Его рэп о том, как остановить волну самоубийств среди ветеранов. Бывшие американские солдаты, наверное, первые оказались в зоне так называемого суицидального риска, но они далеко не единственные. За 17 лет с 1999-го по 2016-й количество самоубийств в США выросло в среднем на 25%, а в некоторых штатах рост составил до 50%.
Джеффри Либерман, профессор, глава департамента психологии Колумбийского университета: «Все говорят: почему это происходит? Да потому что в нашей стране нет нормального здравоохранения, особенно в том, что касается лечения болезней психического характера».
По мнению врачей, причиной большинства самоубийств стали именно психические болезни или травмы, часто пропущенные или незамеченные и докторами, и близкими людьми. Так произошло в случае с владелицей всемирно известного дома моды Кейт Спейд, у которой, казалось, было все, что нужно для счастья: семья, деньги, слава, успех. И только когда Спейд нашли мертвой в собственном доме, выяснилось, что она тайно пыталась лечиться от биполярного расстройства.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, смерть Кейт Спейд и почти следом самоубийство знаменитого, успешного и богатого телеведущего Энтони Бурдена стали шоком для американцев. Внезапно оказалось, что в Америке началась настоящая эпидемия суицида, от которой не спасают ни деньги, ни осуществление пресловутой американской мечты.
Самоубийства в Америке уносят теперь больше жизней, чем аварии на дорогах. Последние данные за 2016 год (позже еще просто не успели посчитать): добровольно на тот свет отправились около 45 тысяч американцев. Для сравнения: за тот же год убийства в стране унесли жизни 17 с лишним тысяч.
Телефоны линии по предотвращению самоубийств теперь зачитывают по телевизору. Номер длинный, сразу не запомнить, поэтому в Америке уже предложили сократить его до трех цифр, по аналогии с номером полиции или пожарных, чтобы человек, которому нужна срочная помощь, не мучился, вспоминая его.
Джон Дрейпер, исполнительный директор линии по предотвращению самоубийств: «В прошлом году мы ответили на 2 миллиона звонков. Это очень много, но на самом деле это далеко не все, кто задумывается о смерти».
Ни врачи, ни власти не понимают, что делать с такой печальной статистикой. Линий помощи уже сотни, если не тысячи. Они, безусловно, кого-то спасают, но уровень суицидов в стране продолжает расти, а это значит, что вся система серьезно буксует. И пока общество по-настоящему не обратит внимание на проблему, ничего не изменится.
Винс Брайан, американский морпех: «Если бы не помощь, то меня бы сегодня не было».
Теперь Винса больше знают как Northside Albo. Его рэп о том, как остановить волну самоубийств среди ветеранов. Бывшие американские солдаты, наверное, первые оказались в зоне так называемого суицидального риска, но они далеко не единственные. За 17 лет с 1999-го по 2016-й количество самоубийств в США выросло в среднем на 25%, а в некоторых штатах рост составил до 50%.
Джеффри Либерман, профессор, глава департамента психологии Колумбийского университета: «Все говорят: почему это происходит? Да потому что в нашей стране нет нормального здравоохранения, особенно в том, что касается лечения болезней психического характера».
По мнению врачей, причиной большинства самоубийств стали именно психические болезни или травмы, часто пропущенные или незамеченные и докторами, и близкими людьми. Так произошло в случае с владелицей всемирно известного дома моды Кейт Спейд, у которой, казалось, было все, что нужно для счастья: семья, деньги, слава, успех. И только когда Спейд нашли мертвой в собственном доме, выяснилось, что она тайно пыталась лечиться от биполярного расстройства.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, смерть Кейт Спейд и почти следом самоубийство знаменитого, успешного и богатого телеведущего Энтони Бурдена стали шоком для американцев. Внезапно оказалось, что в Америке началась настоящая эпидемия суицида, от которой не спасают ни деньги, ни осуществление пресловутой американской мечты.
Самоубийства в Америке уносят теперь больше жизней, чем аварии на дорогах. Последние данные за 2016 год (позже еще просто не успели посчитать): добровольно на тот свет отправились около 45 тысяч американцев. Для сравнения: за тот же год убийства в стране унесли жизни 17 с лишним тысяч.
Телефоны линии по предотвращению самоубийств теперь зачитывают по телевизору. Номер длинный, сразу не запомнить, поэтому в Америке уже предложили сократить его до трех цифр, по аналогии с номером полиции или пожарных, чтобы человек, которому нужна срочная помощь, не мучился, вспоминая его.
Джон Дрейпер, исполнительный директор линии по предотвращению самоубийств: «В прошлом году мы ответили на 2 миллиона звонков. Это очень много, но на самом деле это далеко не все, кто задумывается о смерти».
Ни врачи, ни власти не понимают, что делать с такой печальной статистикой. Линий помощи уже сотни, если не тысячи. Они, безусловно, кого-то спасают, но уровень суицидов в стране продолжает расти, а это значит, что вся система серьезно буксует. И пока общество по-настоящему не обратит внимание на проблему, ничего не изменится.
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