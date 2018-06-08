Известный повар и телеведущий свел счеты с жизнью

В СМИ появилась информация о кончине известного американского повара и ведущего телеканала CNN Энтони Бурдена.
По информации CNN, 61-летний Бурден покончил с собой. Телеканал выразил соболезнования несовершеннолетней дочери Бурдена и другим членам семьи.
Из сообщения CNN: «Мы с глубочайшей скорбью подтверждаем смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена. Его любовь к большим приключениям, новым друзьям, изысканной еде и напиткам, замечательные истории со всего мира сделали его замечательным рассказчиком. Его таланты всегда поражали нас. Мы будем очень по нему скучать».
Сообщается, что Бурден покончил с собой во Франции, где снимал очередную серию своей программы. Тело телеведущего в гостиничном номере обнаружил его друг, французский шеф-повар Эрик Рипер.
Энтони Бурден сделал профессиональную карьеру шеф-повара и вел целый ряд передач о кулинарии и путешествиях. С 2013 года он работал на CNN, где вел популярную передачу «Неизвестные места».
Из сообщения CNN: «Мы с глубочайшей скорбью подтверждаем смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена. Его любовь к большим приключениям, новым друзьям, изысканной еде и напиткам, замечательные истории со всего мира сделали его замечательным рассказчиком. Его таланты всегда поражали нас. Мы будем очень по нему скучать».
Сообщается, что Бурден покончил с собой во Франции, где снимал очередную серию своей программы. Тело телеведущего в гостиничном номере обнаружил его друг, французский шеф-повар Эрик Рипер.
Энтони Бурден сделал профессиональную карьеру шеф-повара и вел целый ряд передач о кулинарии и путешествиях. С 2013 года он работал на CNN, где вел популярную передачу «Неизвестные места».
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