    Украинский политик объяснил появление фейков о пытках и убийствах в Донбассе. Украина, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинский политик объяснил появление фейков о пытках и убийствах в Донбассе

    Украинский политик объяснил появление фейков о пытках и убийствах в Донбассе

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    Украинский политик объяснил появление фейков о пытках и убийствах в Донбассе

    Украинский политик объяснил появление фейков о пытках и убийствах в Донбассе

      После истории с убитым и ожившим Аркадием Бабченко и расстрельным списком, казалось, украинские силовики будут тщательнее выбирать темы для громких заявлений. Но нет. На этой неделе главный ньюсмейкер СБУ Василий Грицак представил новые откровения — на этот раз перед иностранными дипломатами.

      Василий Грицак заявил, что якобы российские офицеры в Донбассе устраивают массовые зверские пытки украинских пленных и даже зачитал что-то в духе короля ужасов Стивена Кинга.

      Василий Грицак: «Меня связали и к пальцам рук и ног привязали провода, по которым пустили электроток».

      А вот и новая жертва — Дмитрий Кулиш, бывший боец АТО. По просьбе Грицака он специально приехал на брифинг, чтобы рассказать о своих страданиях. Кулиш действительно был в плену у ДНР и после выхода из Иловайского котла его обменяли.

      Дмитрий Кулиш: «Не все вернулись из плена. Некоторым отрезали головы, некоторым снимали кожу и совершали еще много других зверств».

      СБУ даже выпустила брошюру с этими якобы показаниями — мол, почитайте, посмотрите. А вот доказательства предоставить снова забыли.

      Геннадий Балашов, лидер украинской партии «5.10»: «Мы должны понимать, что на Украине началась избирательная кампания президента. Климкин и Грицак являются людьми президента. На сегодняшний день все инсинуации, которые они будут делать, будут замешаны на том, что наших пытают, наших убивают, на нас нападают. И все, кто будут выступать против президента, будут объявляться кремлевскими агентами, провокаторами и так далее».

      Впрочем, эти «сенсации» от СБУ даже ура-патриоты начали делить на два. Вот же — прошел месяц после псевдоубийства Бабченко, а по делу никаких подвижек. Разве что сам он в соцсетях теперь постоянно жалуется на свою жизнь под крышей СБУ.

      Подробности — в видеоматериале.

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