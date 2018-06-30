«Погиб духовно»: «жрецы» СБУ превратили Бабченко в нового украинского зомби

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко, сначала «отправленный на тот свет» украинскими спецслужбами, а затем чудесным образом оживший, сам на днях напомнил о себе. Оказалось, что с возвращением с того света не все так гладко. Бабченко решил поделиться своими откровениями о том, как же тяжело ему теперь приходится в мире живых.

Не успел журналист Аркадий Бабченко «воскреснуть из мертвых», как стал жаловаться на жизнь.



Аркадий Бабченко: «Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят».



Бывший друг и коллега Дмитрий Стешин хотел было Бабченко ответить на его излияние и даже посочувствовать.



Дмитрий Стешин, корреспондент «Комсомольской правды»: «Специалисты говорят, что судьба у него незавидная».



Кажется, что эта спецоперация СБУ по воскрешению Бабченко, точнее, ее природа, уходит к истокам за океан, на остров Гаити. Ведь именно там верят в черных колдунов, кукол Вуду и оживших мертвецов.



Аналогии с Бабченко напрашиваются сами собой. Получается, что после чудесного «воскрешения» он переехал в казенный дом, оказался в полной изоляции и под полной властью своих новых хозяев.



Аркадий Бабченко: «Вы строите планы на уик-энд. А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц. Долбаная штирлициада».



Дмитрий Стешин: «Он погиб духовно в этой истории, да».



Гаитяне с давних пор приписывают зомби сверхъестественные свойства: мол, восставшие мертвецы способны на все. Не зря же жители острова на кладбищах бетонируют могилы и зашивают мертвецам рот. Так что новому украинскому зомби, можно сказать, повезло. Ведь «жрецы» СБУ оставили ему, по крайней мере, выход в Интернет и аккаунт в Facebook.