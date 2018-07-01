СМИ: Ким Чен Ын попросил Си Цзиньпина помочь с отменой санкций

Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии экономических санкций.
Северокорейский лидер пояснил, что отмене ограничений должно способствовать успешное достижение договоренностей с США на встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. Японская газета Yomiuri отмечает, что китайский руководитель заверил Ким Чен Ына, что «приложит максимум усилий» для выполнения этой просьбы.
Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали США, Япония и Южная Корея, снятие санкций с Пхеньяна возможно только после полной денуклеаризации Северной Кореи. Примечательно, что накануне в американских СМИ появилась информация о том, что Пхеньян не намерен выполнять это условие. Как сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники в американских спецслужбах, северокорейские власти ищут способы скрыть количество ядерных боеголовок, ракет, а также число и типы установок. Кроме того, они продолжают работу на секретных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.
Напомним, 12 июня Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместный документ, в котором зафиксировано обязательство начать «перезагрузку» отношений «для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове». Также в документе говорится, что США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на обязательства северокорейцев по денуклеаризации полуострова. Несмотря на это, ровно через 10 дней Трамп постановил продлить режим односторонних санкций против КНДР еще на год.
Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали США, Япония и Южная Корея, снятие санкций с Пхеньяна возможно только после полной денуклеаризации Северной Кореи. Примечательно, что накануне в американских СМИ появилась информация о том, что Пхеньян не намерен выполнять это условие. Как сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники в американских спецслужбах, северокорейские власти ищут способы скрыть количество ядерных боеголовок, ракет, а также число и типы установок. Кроме того, они продолжают работу на секретных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.
Напомним, 12 июня Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместный документ, в котором зафиксировано обязательство начать «перезагрузку» отношений «для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове». Также в документе говорится, что США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на обязательства северокорейцев по денуклеаризации полуострова. Несмотря на это, ровно через 10 дней Трамп постановил продлить режим односторонних санкций против КНДР еще на год.
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