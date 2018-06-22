Трамп продлил на год санкции против КНДР

Президент США продлил режим односторонних санкций против КНДР еще на год.
Президент США Дональд Трамп постановил продлить режим односторонних санкций против КНДР еще на год. Свое решение Трамп объяснил тем, что «режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее сохраняется», и «риск распространения» ядерных материалов на Корейском полуострове по-прежнему угрожает национальной безопасности США.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома, постановлением президента сохраняются санкции, введенные Бараком Обамой в 2010, 2011, 2015 годах и в марте 2016 года. Ограничения предусматривали, в частности, блокирование замороженных активов КНДР, срок действия санкций должен был истечь 26 июня.
Напомним, 12 июня Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместный документ, в котором зафиксировано обязательство начать «перезагрузку» отношений «для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове». Также в документе говорится, что США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на обязательства КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома, постановлением президента сохраняются санкции, введенные Бараком Обамой в 2010, 2011, 2015 годах и в марте 2016 года. Ограничения предусматривали, в частности, блокирование замороженных активов КНДР, срок действия санкций должен был истечь 26 июня.
Напомним, 12 июня Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместный документ, в котором зафиксировано обязательство начать «перезагрузку» отношений «для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове». Также в документе говорится, что США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на обязательства КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.
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