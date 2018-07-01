    В соцсетях сравнили цены в кафе в Крыму и Киеве

    1 комментарий

    В соцсетях сравнили цены в кафе в Крыму и Киеве

    В соцсетях сравнили цены в кафе в Крыму и Киеве

    Объектом бурного обсуждения в социальных сетях стали цены в уличных кафе Крыма и Киева.

    Все началось с поста украинской правозащитницы и блогера Татьяны Монтян. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию из кафе в Крыму, отметив, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.

    Татьяна Монтян: «Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже».

    ПРИБЛИЗНІ ЦІНИ В ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАБІГАЙЛІВКАХ ЄВПАТОРІЇ ;)

    Якщо коротко, то в Києві значно дорожче :)

    Опубликовано Тетяной Монтян Суббота, 30 июня 2018 г.


    Пользователи Facebook начали активно обсуждать цены. Так, один из пользователей назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева, другие заявили, что стоимость рыбы и шашлыка в Крыму значительно ниже, чем на Украине.

    Ранее глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал об увеличении потока украинских туристов. По словам Черняка, внутри самой Украины нет аналогов крымскому отдыху и гостеприимству, именно поэтому полуостров так популярен среди украинских туристов. Он предположил, что в этом году полуостров посетят около миллиона граждан Незалежной.

    Еще в прошлом году в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что число украинских туристов в Крыму динамично увеличивается. При этом происходит это вопреки призывам Киева к гражданам Украины не ездить в Россию, отмечали в РТС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru