В соцсетях сравнили цены в кафе в Крыму и Киеве

Объектом бурного обсуждения в социальных сетях стали цены в уличных кафе Крыма и Киева.
Все началось с поста украинской правозащитницы и блогера Татьяны Монтян. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию из кафе в Крыму, отметив, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.
Татьяна Монтян: «Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже».
Пользователи Facebook начали активно обсуждать цены. Так, один из пользователей назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева, другие заявили, что стоимость рыбы и шашлыка в Крыму значительно ниже, чем на Украине.
Ранее глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал об увеличении потока украинских туристов. По словам Черняка, внутри самой Украины нет аналогов крымскому отдыху и гостеприимству, именно поэтому полуостров так популярен среди украинских туристов. Он предположил, что в этом году полуостров посетят около миллиона граждан Незалежной.
Еще в прошлом году в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что число украинских туристов в Крыму динамично увеличивается. При этом происходит это вопреки призывам Киева к гражданам Украины не ездить в Россию, отмечали в РТС.
Татьяна Монтян: «Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже».
ПРИБЛИЗНІ ЦІНИ В ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАБІГАЙЛІВКАХ ЄВПАТОРІЇ ;)Опубликовано Тетяной Монтян Суббота, 30 июня 2018 г.
Якщо коротко, то в Києві значно дорожче :)
Пользователи Facebook начали активно обсуждать цены. Так, один из пользователей назвал сложившуюся ситуацию «ударом ниже желудка» для Киева, другие заявили, что стоимость рыбы и шашлыка в Крыму значительно ниже, чем на Украине.
Ранее глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал об увеличении потока украинских туристов. По словам Черняка, внутри самой Украины нет аналогов крымскому отдыху и гостеприимству, именно поэтому полуостров так популярен среди украинских туристов. Он предположил, что в этом году полуостров посетят около миллиона граждан Незалежной.
Еще в прошлом году в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что число украинских туристов в Крыму динамично увеличивается. При этом происходит это вопреки призывам Киева к гражданам Украины не ездить в Россию, отмечали в РТС.
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