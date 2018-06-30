В Крыму спрогнозировали рекордное число украинских туристов

Глава комитета Госсовета Крыма по
санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил об увеличении потока украинских туристов.
По его словам, сейчас Крым входит в пик высокого летнего сезона, передает РИА Новости.
Алексей Черняк: «С каждым днем увеличивается количество туристов, приезжающих в Крым, в том числе и с Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованными».
По его словам, внутри самой Украины нет аналогов крымскому отдыху и гостеприимству, именно поэтому полуостров так популярен у украинских туристов. Черняк рассказал, что украинцы едут в Крым, несмотря «на запугивания их властей». Он предположил, что в этом году полуостров посетят около миллиона отдыхающих из Украины.
В августе 2017 года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что число украинских туристов в Крыму динамично увеличивается. При этом происходит это вопреки призывам Киева к гражданам Украины не ездить в Россию, отмечали в РТС.
В апреле этого года украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выразил возмущение поездками украинцев на отдых в Крым. Он назвал происходящее проблемой государства и общества и пообещал влиять на этот процесс.
Алексей Черняк: «С каждым днем увеличивается количество туристов, приезжающих в Крым, в том числе и с Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованными».
По его словам, внутри самой Украины нет аналогов крымскому отдыху и гостеприимству, именно поэтому полуостров так популярен у украинских туристов. Черняк рассказал, что украинцы едут в Крым, несмотря «на запугивания их властей». Он предположил, что в этом году полуостров посетят около миллиона отдыхающих из Украины.
В августе 2017 года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что число украинских туристов в Крыму динамично увеличивается. При этом происходит это вопреки призывам Киева к гражданам Украины не ездить в Россию, отмечали в РТС.
В апреле этого года украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выразил возмущение поездками украинцев на отдых в Крым. Он назвал происходящее проблемой государства и общества и пообещал влиять на этот процесс.
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