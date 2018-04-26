В Киеве возмутились поездками украинцев на отдых в Крым

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выразил возмущение поездками украинцев на отдых в Крым.
Вадим Черныш: «Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать?»
По мнению Черныша, это проблема не только государства, но и общества. Он выразил недоумение тем, как сейчас можно ехать в Крым, поддерживая туристическую отрасль РФ, передает РИА Новости.
Министр заверил, что его ведомство будет «влиять на этот процесс». Однако в чем будет выражаться это влияние, он не уточнил.
В августе 2017 года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что число украинских туристов в Крыму динамично увеличивается. При этом происходит это вопреки призывам Киева к гражданам Украины не ездить в Россию, отмечали в РТС. По оценке союза туриндустрии, в 2016 году Крым посетили около 5 млн 750 тыс. туристов, из них порядка 8–10% — граждане Украины.
По мнению Черныша, это проблема не только государства, но и общества. Он выразил недоумение тем, как сейчас можно ехать в Крым, поддерживая туристическую отрасль РФ, передает РИА Новости.
Министр заверил, что его ведомство будет «влиять на этот процесс». Однако в чем будет выражаться это влияние, он не уточнил.
В августе 2017 года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что число украинских туристов в Крыму динамично увеличивается. При этом происходит это вопреки призывам Киева к гражданам Украины не ездить в Россию, отмечали в РТС. По оценке союза туриндустрии, в 2016 году Крым посетили около 5 млн 750 тыс. туристов, из них порядка 8–10% — граждане Украины.
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