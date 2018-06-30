    Сотрудника пермского водоканала уволили после его заявления о «налоге на дождь»

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    Сотрудника пермского водоканала уволили после его заявления о «налоге на дождь»

    Сотрудника пермского водоканала уволили после его заявления о «налоге на дождь»

    Продолжение получил скандал с «налогом на дождь» в Кунгуре Пермского края. Заявивший о необычном платеже сотрудник местного водоканала поплатился своей должностью.

    О том, что сотрудник водоканала города Кунгура лишился работы после того, как сообщил жителям о введении «налога на дождь», сообщили власти региона.

    Андрей Красников, советник заместителя председателя правительства региона: «Некомпетентный сотрудник водоканала зачем-то сообщил жителям, что это (начисления) не за канализацию, а за дождевую воду, естественно, возникла эта ситуация. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела „Водоканала“, который не знает, что (платеж) входит в состав ОДН (общедомовые нужды) и тарифа, что они предъявляют населению».

    Ранее начальник отдела по работе с населением предприятия «Водоканал» города Кунгур Пермского края сообщила, что новая строчка «ОДН за сточные воды», появившаяся в квитанциях по оплате услуг ЖКХ с мая, не что иное, как «дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы». Счета с дополнительной услугой стоимостью 7 рублей в месяц для каждого потребителя были выставлены всем обслуживающим организациям и ТСЖ Кунгура.

    Красников в интервью агентству ТАСС уточнил, что в расчеты действительно была включена плата, но за водоотведение. Причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников кунгурского водоканала.

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