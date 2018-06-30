    В Пермском крае жителей обязали оплачивать дождевую воду

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    В Пермском крае жителей обязали оплачивать дождевую воду

    В Пермском крае жителей обязали оплачивать дождевую воду

    Коммунальщики в городе Кунгур, Пермский край, с мая начали взимать с жителей платеж в размере семи рублей в месяц за сточные воды, в том числе дождевую.

    Жительница одного из домов решила получить ответ, за что именно они платят.

    Жительница города Кунгур: «Мы спросили в УК „Наш дом“, которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату».

    Правда, как отметила сама женщина, в действительности вода стекает не в канализацию, а во двор, передает местное издание «Искра».

    В городском «Водоканале» пояснили, что ничего незаконного в данном сборе нет. Он взимается на основании приказа Региональной службы по тарифам, вступившим в силу с 12 февраля 2018 года.

    Водоканал: «Вышеупомянутый приказ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. <…> Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях».

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