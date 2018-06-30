«Вместе мы сила»: российские футболисты обратились к болельщикам перед игрой с испанцами

Игроки сборной России по футболу обратились к болельщикам перед игрой 1/8 финала домашнего чемпионата мира с командой Испании.
Видеообращение футболистов размещено в Instagram российской сборной. Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку, которую они оказывали во время трех предыдущих игр. При этом он признал, что впереди — очень тяжелый матч с испанцами.
Роман Зобнин: «Знаю, что вы все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, а мы будем радовать вас».
Также за поддержку болельщиков поблагодарил Юрий Газинский. По его мнению, «только вместе мы сможем добиться успеха».
Юрий Газинский: «Мы ждем от вас поддержки. Вместе мы сила».
Денис Черышев со своей стороны заявил, что российская сборная постарается обыграть Испанию и пройти дальше, чтобы болельщики гордились футболистами.
Илья Кутепов: «Впереди у нас очень важный матч с Испанией, мы будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое».
Ранее главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что понимает футбол, в который играет сборная Испании.
Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Роман Зобнин: «Знаю, что вы все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, а мы будем радовать вас».
Также за поддержку болельщиков поблагодарил Юрий Газинский. По его мнению, «только вместе мы сможем добиться успеха».
Юрий Газинский: «Мы ждем от вас поддержки. Вместе мы сила».
Денис Черышев со своей стороны заявил, что российская сборная постарается обыграть Испанию и пройти дальше, чтобы болельщики гордились футболистами.
Илья Кутепов: «Впереди у нас очень важный матч с Испанией, мы будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое».
Ранее главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что понимает футбол, в который играет сборная Испании.
Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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