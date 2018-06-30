СМИ: полузащитник «Спартака» Промес признал вину в избиении жены

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес предстал перед судом по обвинению в нападении на собственную жену.
Инцидент произошел на испанском острове Ибица 28 июня. По данным местных СМИ, Промес набросился с кулаками на жену, и от его действий пострадала не только супруга, но и несколько очевидцев, пытавшихся успокоить спортсмена.
Футболист был арестован, провел ночь в изоляторе, а на следующий день предстал перед судом, где, по данным газеты Diaro de Ibiza, в присутствии жены признал вину. Сообщается, что суд отпустил его из-под стражи, но расследование будет продолжено.
На Ибице Промес находился в отпуске после товарищеских матчей в составе сборной Нидерландов. К «Спартаку» он должен был присоединиться на предсезонном сборе в Австрии 6 июля.
Футболист был арестован, провел ночь в изоляторе, а на следующий день предстал перед судом, где, по данным газеты Diaro de Ibiza, в присутствии жены признал вину. Сообщается, что суд отпустил его из-под стражи, но расследование будет продолжено.
На Ибице Промес находился в отпуске после товарищеских матчей в составе сборной Нидерландов. К «Спартаку» он должен был присоединиться на предсезонном сборе в Австрии 6 июля.
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