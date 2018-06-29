СМИ: полиция Испании задержала полузащитника «Спартака» за избиение жены

Голландские СМИ сообщили о том, что полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промеса подозревают в избиении супруги.
Как передает издание Voetbal Primeur, 26-летний футболист был задержан полицией на испанском острове Ибица. Полузащитника «Спартака» подозревают в избиении жены.
По предварительным данным, полиция считает Квинси Промеса зачинщиком драки, в которой пострадали жена футболиста, а также несколько человек, пытавшихся успокоить знаменитого спортсмена.
Телеканал RTL7 сообщил, что при инциденте мог присутствовать бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер. Но агент 34-летнего футболиста уже заявил прессе, что Снейдер покинул место происшествия еще до инцидента, пишет ТАСС.
Квинси Промес стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром «Спартака». Голландец суринамского происхождения был также признан лучшим футболистом России 2017 года.
По предварительным данным, полиция считает Квинси Промеса зачинщиком драки, в которой пострадали жена футболиста, а также несколько человек, пытавшихся успокоить знаменитого спортсмена.
Телеканал RTL7 сообщил, что при инциденте мог присутствовать бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер. Но агент 34-летнего футболиста уже заявил прессе, что Снейдер покинул место происшествия еще до инцидента, пишет ТАСС.
Квинси Промес стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром «Спартака». Голландец суринамского происхождения был также признан лучшим футболистом России 2017 года.
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