Для мощного технологического прорыва России нужны огромные средства. Какие инструменты тут в помощь и как иностранные инвестиции способствуют развитию наших регионов? Чем может быть выгодно вложение пенсионных накоплений в инфраструктуру? Каким образом домашний мундиаль меняет представление о нашей стране на Западе и чего ждать от предстоящей встречи Путина с Трампом?
На эти и другие вопросы в интервью программе «Поздняков» ответил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
О международном сотрудничестве по линии РФПИ
Мы построили очень близкие партнерские отношения более чем с 15 суверенными фондами мира. Это довольно уникальная модель.
Об уровне доходности инвестиций
Государственные средства, которые вложены в нас и работают как инвестиции в компании, возвращаются государству с доходностью. Около 15% годовых в рублях.
Об ориентире на регионы
Более 90% всех наших инвестиций — это инвестиции за пределами Москвы, это инвестиции в регионы. Это не только деньги, но это технологии, знания и получение очень хорошего эффекта для региональных экономик.
О масштабе вложений
Всего проинвестировали более 1,3 трлн рублей с нашими партнерами в экономику России. И думаем, что мы удвоим эти инвестиции в ближайшее время.
О восприятии России Западом
Мы считаем, что в этом году произошел мощнейший перелом, который также, возможно, усилится благодаря встрече президента Путина и президента Трампа, которая будет в июле.
О росте роли национальных валют
Взаимные инвестиции в национальных валютах — это, безусловно, тренд последних нескольких лет. И он будет только усиливаться, потому что доллар не только показал довольно большую волатильность, но, безусловно, все больше и больше игроков хотят чувствовать независимость своих финансовых систем.
Об особых отношениях с Саудовской Аравией
Эти отношения сейчас находятся в абсолютно уникальной фазе. И это имеет очень хорошее последствие для нашего бюджета. Мы считаем, что более 4 триллионов рублей получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией.
О длинных деньгах
Что отличает наших партнеров — они не спекулятивные инвесторы, они могут инвестировать с горизонтом 10, 15, 20 лет. Мы все-таки делаем фокус на долгосрочные деньги.
О пенсионных накоплениях и инфраструктуре
Привлечение пенсионных средств, но в очень защищенной манере, очень консервативно, в защищенные инфраструктурные проекты — это то, что, безусловно, полезно и для развития страны, и для того, чтобы эти пенсионные средства увеличивались в своей стоимости за счет доходности проектов.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 2 июля, в 23:50. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О международном сотрудничестве по линии РФПИ
Мы построили очень близкие партнерские отношения более чем с 15 суверенными фондами мира. Это довольно уникальная модель.
Об уровне доходности инвестиций
Государственные средства, которые вложены в нас и работают как инвестиции в компании, возвращаются государству с доходностью. Около 15% годовых в рублях.
Об ориентире на регионы
Более 90% всех наших инвестиций — это инвестиции за пределами Москвы, это инвестиции в регионы. Это не только деньги, но это технологии, знания и получение очень хорошего эффекта для региональных экономик.
О масштабе вложений
Всего проинвестировали более 1,3 трлн рублей с нашими партнерами в экономику России. И думаем, что мы удвоим эти инвестиции в ближайшее время.
О восприятии России Западом
Мы считаем, что в этом году произошел мощнейший перелом, который также, возможно, усилится благодаря встрече президента Путина и президента Трампа, которая будет в июле.
О росте роли национальных валют
Взаимные инвестиции в национальных валютах — это, безусловно, тренд последних нескольких лет. И он будет только усиливаться, потому что доллар не только показал довольно большую волатильность, но, безусловно, все больше и больше игроков хотят чувствовать независимость своих финансовых систем.
Об особых отношениях с Саудовской Аравией
Эти отношения сейчас находятся в абсолютно уникальной фазе. И это имеет очень хорошее последствие для нашего бюджета. Мы считаем, что более 4 триллионов рублей получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией.
О длинных деньгах
Что отличает наших партнеров — они не спекулятивные инвесторы, они могут инвестировать с горизонтом 10, 15, 20 лет. Мы все-таки делаем фокус на долгосрочные деньги.
О пенсионных накоплениях и инфраструктуре
Привлечение пенсионных средств, но в очень защищенной манере, очень консервативно, в защищенные инфраструктурные проекты — это то, что, безусловно, полезно и для развития страны, и для того, чтобы эти пенсионные средства увеличивались в своей стоимости за счет доходности проектов.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 2 июля, в 23:50. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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