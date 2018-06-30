Правда ли, что разогретые продукты опасно есть

Иногда можно услышать, что вареную или жареную курицу не рекомендуется разогревать, потому что при этом меняется структура белка и мясо теряет пользу. Так ли это?

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Природная структура белка действительно меняется при нагревании продуктов. Причем любых, не только курицы. И происходит это еще на этапе приготовления. По-научному такой процесс называется денатурация, и он кардинально меняет свойства продуктов. Например, из прогретой муки нельзя приготовить тесто, а из вареного мяса — котлеты.



Измененные молекулы уже не обладают способностью к образованию вязких пластичных масс. Что касается пользы, то тепловая денатурация белков ничем не плоха, даже наоборот. Приготовленные продукты легче усваиваются нашим организмом. Впрочем, с разогревом, в особенности мяса, ситуация немного иная.



Александр Терентьев, профессор Российского химико-технологического университета им. Менделеева: «При нагревании белок изменяется, изменяется расположение молекул относительно друг друга, потом далее при охлаждении эти молекулы застывают относительно друг друга в определенном расположении. И потом при повторном нагревании вот того уже изменения расположения молекул в пространстве, их колебаний уже в такой степени, как было раньше, не наблюдается».



Именно поэтому при повторном разогреве мясо становится более жестким. И в результате переваривается оно немного дольше. Но никаких ужасных последствий для организма это не несет. Врачи даже шутят, что иногда пищеварительную систему полезно тренировать и есть не только легкую пищу. Так что разогретые продукты не навредят.