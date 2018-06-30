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    Правда ли, что разогретые продукты опасно есть

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    Правда ли, что разогретые продукты опасно есть

    Правда ли, что разогретые продукты опасно есть

    Правда ли, что разогретые продукты опасно есть

      Иногда можно услышать, что вареную или жареную курицу не рекомендуется разогревать, потому что при этом меняется структура белка и мясо теряет пользу. Так ли это?

      Природная структура белка действительно меняется при нагревании продуктов. Причем любых, не только курицы. И происходит это еще на этапе приготовления. По-научному такой процесс называется денатурация, и он кардинально меняет свойства продуктов. Например, из прогретой муки нельзя приготовить тесто, а из вареного мяса — котлеты.

      Измененные молекулы уже не обладают способностью к образованию вязких пластичных масс. Что касается пользы, то тепловая денатурация белков ничем не плоха, даже наоборот. Приготовленные продукты легче усваиваются нашим организмом. Впрочем, с разогревом, в особенности мяса, ситуация немного иная.

      Александр Терентьев, профессор Российского химико-технологического университета им. Менделеева: «При нагревании белок изменяется, изменяется расположение молекул относительно друг друга, потом далее при охлаждении эти молекулы застывают относительно друг друга в определенном расположении. И потом при повторном нагревании вот того уже изменения расположения молекул в пространстве, их колебаний уже в такой степени, как было раньше, не наблюдается».

      Именно поэтому при повторном разогреве мясо становится более жестким. И в результате переваривается оно немного дольше. Но никаких ужасных последствий для организма это не несет. Врачи даже шутят, что иногда пищеварительную систему полезно тренировать и есть не только легкую пищу. Так что разогретые продукты не навредят.

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