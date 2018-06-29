В FIFA довольны видеоповторами и отсутствием судейских скандалов на ЧМ

Главный итог внедрения на чемпионате мира системы видеопомощи арбитрам — отсутствие после 48 игр скандалов, связанных с судейскими ошибками. Об этом заявил глава департамента судей FIFA Массимо Бузакка.
О видеоповторах говорил и глава организации Джанни Инфантино. В Москве на конференции «Спорт и будущее» он заявил, что они сделали футбол более справедливым.
Джанни Инфантино: «FIFA должна была перейти на новый этап своего развития и быть современной, работать в мире цифровых технологий — вот чего хочет наша федерация. Честность, справедливость и прозрачность — вот основные ценности футбола. Именно поэтому сегодня большую роль играет система видеопомощи арбитрам».
Теперь в арсенале арбитров появился новый жест, которым судья показывает футболистам и болельщикам, что намерен посмотреть видеоповтор спорного момента. Специальные мониторы, показывающие эпизод с разных точек, находятся на кромке поля.
Джанни Инфантино: «FIFA должна была перейти на новый этап своего развития и быть современной, работать в мире цифровых технологий — вот чего хочет наша федерация. Честность, справедливость и прозрачность — вот основные ценности футбола. Именно поэтому сегодня большую роль играет система видеопомощи арбитрам».
Теперь в арсенале арбитров появился новый жест, которым судья показывает футболистам и болельщикам, что намерен посмотреть видеоповтор спорного момента. Специальные мониторы, показывающие эпизод с разных точек, находятся на кромке поля.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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