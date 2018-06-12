FIFA рассчитывает избежать судейских скандалов на ЧМ-2018 благодаря видеоповторам

Чемпионат мира в России станет первым, на котором будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). В Международной федерации футбола рассчитывают, что она поможет избежать судейских скандалов, случившихся в прошлом.
Глава судейского департамента FIFA Массимо Бузакка признал, что едва ли VAR будет работать идеально, ведь толковать ситуации по-прежнему будут люди, однако количество спорных решений она сократит.
Массимо Бузакка: «Мы стараемся развить эту систему как можно быстрее, но для этого требуется время. Да, в течение сезона были сложности. Мы над ними работаем. Мы не думаем, что будет все идеально. Например, ни одна сборная не может быть идеальной. Не нужно думать, что технологии решают все на 100%, ведь истолковывать будут люди. Но уверен, что скандалы прошлого мы не увидим».
Глава судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина в свою очередь отметил, что возможность изменить решение очень важно с точки зрения психологии судьи.
Пьерлуиджи Коллина: «Это крайне важно для арбитра. Очень сложно менять решение на поле, не зная, что произошло. Мы убеждены в том, что предоставление судье возможности изменить решение с точки зрения психологии крайне важно».
Система видеопомощи арбитрам тестировалась в течение двух лет, в том числе на Кубке конфедераций — 2017, и, по мнению FIFA, доказала свою эффективность. Ее суть в том, что в спорных ситуациях арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели эпизод и вынесли свое решение.
Массимо Бузакка: «Мы стараемся развить эту систему как можно быстрее, но для этого требуется время. Да, в течение сезона были сложности. Мы над ними работаем. Мы не думаем, что будет все идеально. Например, ни одна сборная не может быть идеальной. Не нужно думать, что технологии решают все на 100%, ведь истолковывать будут люди. Но уверен, что скандалы прошлого мы не увидим».
Глава судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина в свою очередь отметил, что возможность изменить решение очень важно с точки зрения психологии судьи.
Пьерлуиджи Коллина: «Это крайне важно для арбитра. Очень сложно менять решение на поле, не зная, что произошло. Мы убеждены в том, что предоставление судье возможности изменить решение с точки зрения психологии крайне важно».
Система видеопомощи арбитрам тестировалась в течение двух лет, в том числе на Кубке конфедераций — 2017, и, по мнению FIFA, доказала свою эффективность. Ее суть в том, что в спорных ситуациях арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели эпизод и вынесли свое решение.
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