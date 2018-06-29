Псевдобойкот: правительство Швеции дружно решило ехать на ЧМ в Россию

Правительство Швеции передумало бойкотировать чемпионат мира по футболу и теперь намерено приехать в Россию.
Как рассказала глава шведского МИД Маргот Вальстрём, пока не решено, кто именно из официальных лиц приедет в Москву, но в добровольцы уже записалось «целое правительство». Чиновники готовы присоединиться к тысячам шведских болельщиков, которые, несмотря на псевдобойкот, приехали на чемпионат и, судя по всему, совсем не жалеют об этом.
Бойкотировать чемпионат шведы собирались в знак солидарности с Великобританией из-за «дела Скрипалей». А теперь, как пишет газета Aftonbladet, в Стокгольме пошли на попятную и утверждают, что решение касалось только церемонии открытия. После выхода национальной сборной в 1/8 финала шведские чиновники хотят поддержать свою команду.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что организовать бойкот чемпионата мира по футболу в России не получилось.
Бойкотировать чемпионат шведы собирались в знак солидарности с Великобританией из-за «дела Скрипалей». А теперь, как пишет газета Aftonbladet, в Стокгольме пошли на попятную и утверждают, что решение касалось только церемонии открытия. После выхода национальной сборной в 1/8 финала шведские чиновники хотят поддержать свою команду.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что организовать бойкот чемпионата мира по футболу в России не получилось.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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